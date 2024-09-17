Muslera 3 Maç Ceza Aldı

(ANKARA) - Galatasaray'ın kalecisi fernando Muslera Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Avrupa Ligi'nde üç maçta görev yapamayacak.
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanşında Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verdi. Muslera, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında görev yapamayacak.
Muslera, Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup olduğu Young Boys maçında 87. dakikadaki golün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.
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