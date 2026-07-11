Müslüman Kadın Yazarlar Çalıştayı Düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, Freiburg Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Tiflis Devlet Üniversitesi işbirliğiyle 19. yüzyılın Müslüman kadın yazarlarına ilişkin uluslararası çalıştay düzenlendi.

Ataşehir'deki bir otelde iki gün sürecek "KADEM International Workshop Series III: 19th Century Women Writers in the Muslim World" başlıklı çalıştayın açılış programı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı, tarih yazımının, yalnızca geçmişte yaşananları aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda hangi aktörlerin, hangi fikirlerin ve hangi tecrübelerin tarihe kaydedileceğine, hangilerinin ise zamanla görünmez hale geleceğine karar veren bir süreç olduğunu belirtti.

Bu süreçte bazı isimler ve bazı fikirlerin uzun yıllar boyunca tarih anlatılarının merkezinde yer alırken, diğerlerinin kenarda bırakıldığını söyleyen Sarı, "Bu görünmezlikten en fazla etkilenen alanlardan biri de kadınların ortaya koyduğu bilgi ve düşünce mirasıdır. 19'uncu yüzyılın Müslüman kadın yazarları ise bu mirasın en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Müslüman kadınların 19. yüzyılda yalnızca tarihin tanıkları değil, onun aktif öznesi de olduklarını vurgulayan Sarı, "Gazetelerde yazılar yazdılar, dergiler çıkardılar, kitaplar kaleme aldılar. Eğitimden hukuka, dini düşünceden toplumsal dönüşüme kadar pek çok konuda fikir ürettiler ve kendi dönemlerinin tartışmalarına yön verdiler." ifadelerini kullandı.

Sarı, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KADEM olarak özellikle uluslararası çalıştaylarla kadın mevzularını zaman zaman ele alıyoruz. Bugün de bu çalıştayların üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 19. yüzyılda yaşamış Müslüman kadın yazarların Müslüman dünyasındaki etkilerinin, varlıklarının görünür kılınması amacıyla bu çalıştayı düzenledik." dedi.

İslam dünyasında yaşanan reformlar ve modernleşme sürecinin kadınların düşünsel üretimini artırdığını belirten Sarı, kadınların toplumsal dönüşüme ilişkin önemli fikirler ortaya koymalarına rağmen bu entelektüel mirasın büyük ölçüde görünmez kaldığını ifade etti.

Sarı, "Kadın Müslüman yazarların düşünce ve edebiyat dünyasına kattıkları çalışmaları, fikirlerini tek tek ele alarak bu iki günlük çalıştayımızda ortaya çıkaracağız. Bu mirası değerlendirmek, ortaya çıkarmak istiyoruz. Tabii ki bunu yaparken de o dönemin şartları açısından kadınların aynı zamanda bir hak arayışı içerisinde olduğunu, toplumsal hayatta kadının nerede olduğunu, aile hayatındaki yerini, siyasi alandaki yerini tartıştıklarını ve bunların günümüze çok önemli etkileri olduğunu da görüyoruz. Tabii ki amacımız bunları daha çok görünür kılmak." diye konuştu.

Çalıştay hakkında

İki gün sürecek programda, Göttingen Üniversitesi, University College London, Radboud Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Bordeaux Üniversitesi, Universitas Islam Internasional Indonesia, Indiana Üniversitesi, Duke Üniversitesi, Katar Foundation, Freiburg Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Tiflis Devlet Üniversitesi ve farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler sunumlarını gerçekleştirecek.

Türkiye, Mısır, İran, Hindistan, Endonezya, Azerbaycan, İngiltere ve Kuzey Afrika'dan farklı ülkelerden akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda, 19. yüzyılın ortalarında İslam dünyasında gelişen öncü kadın hakları hareketleri ve Müslüman kadınların kaleme aldıkları eserler üzerinden şekillenen entelektüel gelenek ele alınacak. Kadınların toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnik hiyerarşilere yönelik eleştirileri, eğitim ve kamusal yaşama katılım mücadeleleri, İslami yorumlara dayanan hak temelli söylemleri ile modernleşme ve ulus inşası süreçlerindeki rolleri akademik perspektifle değerlendirilecek.

Çalıştayın kapanışında ise gelecekte yürütülebilecek ortak araştırmalar ve uluslararası akademik işbirlikleri değerlendirilecek.