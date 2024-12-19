Müslümanlar ve Demokrasi Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müslümanlar ve Demokrasi Konferansı

Müslümanlar ve Demokrasi Konferansı

İDE ev sahipliğinde düzenlenen konferansta İslam ve demokrasi konuşuldu.

19.12.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) ev sahipliğinde başkentte "Müslümanlar ve Demokrasi Üzerine" başlıklı konferans düzenlendi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay'ın moderatörlüğünde Ankara'da düzenlenen konferansa, İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Siyaset Bilimci Andrew March ve çok sayıda davetli katıldı.

İDE ev sahipliğinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan March, kendisini dinlemeye gelen katılımcılara teşekkür ederek Ankara'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ile yaptığı söyleşilerini yazdığı "On Muslim Democracy" adlı kitabından bahseden March, kitabın 10 deneme içeren 3 bölümden oluştuğunu söyledi.

March, kitabın Müslümanlık ve Müslümanlıkta demokrasi anlayışı üzerine yoğunlaştığını belirterek, bu konuları merak eden katılımcılara kitabı okumalarını tavsiye etti.

Kitabın bir gün Türkçeye çevrilmesini umduğunu söyleyen March, "Sanırım Türkiye'den başka hiçbir ülkede bu kadar yüksek düzeyde entelektüel birikimin, açık tartışmaların, insanların çeşitli kavramlar hakkında eleştirel tartışmalar yapabildiği özgür bir kamusal ortamın olduğu bu tür entelektüel sohbetler için bir iştah yoktur." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yasin Aktay, Konferans, Demokrasi, Politika, Kültür, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslümanlar ve Demokrasi Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Müslümanlar ve Demokrasi Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.