Mustafa Aksal Toprağa Verildi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın babası Mustafa Aksal (90) Keşan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bir süredir İstanbul'daki Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Mustafa Aksal, dün yaşamını yitirdi.

Aksal için Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Milletvekili Fatma Aksal ile kardeşleri Nadire Uslu ve Fehmi Aksal taziyeleri kabul etti.

Mustafa Aksal'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, milletvekilleri, AK Parti, CHP ve MHP Edirne İl Başkanları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.