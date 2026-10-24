Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubeye yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubeye yeniden başkan seçildi

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Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No\'lu Şubeye yeniden başkan seçildi
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Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Arslan, tek listeyle yapılan seçimde yeniden şube başkanlığına getirildi. Kongreye AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya ile İl Başkanı Özgür Kavak katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanı Mustafa Arslan yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Arslan, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubeye yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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