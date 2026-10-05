Mustafa Bozbey'in davasında tutukluluklar sürdü, gazeteciler alınmadı - Son Dakika
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Mustafa Bozbey'in davasında tutukluluklar sürdü, gazeteciler alınmadı

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Mustafa Bozbey\'in davasında tutukluluklar sürdü, gazeteciler alınmadı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın 2'nci duruşması görüldü. Mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi; gazeteciler duruşmaya alınmadı, Bozbey bilirkişi raporuna itiraz etti. Dava yarın sürecek.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesi belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılanmasının 2'nci duruşması görüldü. Gazetecilerin alınmadığı duruşma yarın, diğer tanıklar sanıklar ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan, aralarında Turgay Erdem'in de bulunduğu 8 kişinin de bu soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Bu kişilerden 7'si de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30 oldu.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü ev hapsine çarptırılırken, 2'si savcılık ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

TUTUKLU SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Soruşturma sürerken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz kabul edildi. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı. Böylece 2 kişinin daha tutuklanması ile soruşturmada tutuklu sayısı 37 oldu.

16 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşma 11 gün sürdü. Duruşma sonrası Mustafa Bozbey, Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 kişinin tutukluluk halinin devamına, 16 sanığın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

5 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklardan Batuhan Abay, Berat Göral, Serkan Bayram, Şener Arslan ve Doğan Gündüz çıkan ara kararla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GAZETECİLER ALINMADI

Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın duruşmasının ikinci celsesi Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda görülen ve tanıkların dinleneceği duruşmada mahkeme başkanı gazetecileri duruşmaya kabul etmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİLER

Duruşmada davayla ilgili tanıklar dinlendi. Tanıkların ardından mahkeme heyeti imar kirliliğine ilişkin bilirkişi raporunu okudu. Rapora ilişkin savunmasını yapan Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve Ayşegül Erkol, rapora itiraz etti. Mahkeme heyetinden söz alan Bozbey, raporun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmanın ilk günü tanıklar, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in savunmalarının ardından sona erdi. Yarın, diğer tanıklar sanıklar ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.

Kaynak: DHA
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