Mustafa Bozbey Tutuklandı, Şahin Biba Aday

08.04.2026 12:44
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından AK Parti adayı belli oldu.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak başkan vekilliği seçimi için AK Parti'nin adayı Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan, aralarında Turgay Erdem'in de bulunduğu 8 kişinin de bu suç kapsamında ifadeleri alındı. Bu kişilerden 7'si de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30 oldu.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü ev hapsine çarptırılırken, 2'si ise savcılık ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

TUTUKLU SAYISI 35'E ÇIKTI

Soruşturma sürerken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. İtiraz üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu 5 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 35'e yükseldi.

AK PARTİ'NİN ADAYI BELLİ OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'Şuç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak olan başkan vekilliği seçimi için AK Parti'nin adayı Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba oldu. Başkanvekili, perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başlayacak seçimlerin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

