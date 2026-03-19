Mustafa Canbey'den Bayram Mesajı
Mustafa Canbey'den Bayram Mesajı

19.03.2026 13:24
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulundu.

Ramazan ayının rahmet ve mağfiret vesilesi olduğunu vurgulayan Canbey, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle Gazze'de yaşanan zulme dikkati çeken Canbey, şunları kaydetti:

"Bayramlar küskünlüklerin giderildiği, umutların tazelendiği özel zamanlardır. Bu mübarek günlerde yetimlerimizi, şehit çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

