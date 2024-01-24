Mustafa Sandal\'ın eşi Melis Sandal ve Sinan Yılmaz\'ın yaralandığı kaza soruşturması sonuçlandı

MUĞLA'da motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yapan cayrokopterin ağaçlara çarptığı, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile (35) ile Sinan Yılmaz'ın (48) yaralandığı kazayla ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şikayetçi olunmayınca kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kaza, 15 Haziran 2023'te saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi, Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden yolcusu Melis Sandal ile turistik gezi amacıyla havalanan Sinan Yılmaz'ın kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken bir süre sonra motor arızası yaşandı. Yılmaz'ın tarlaya kontrollü iniş yapmak istediği cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şikayetçi olunmayınca kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.