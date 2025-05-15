Mustafa Sarıgül, Sosyal Medya İftirasına Karşı Davayı Kazandı - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül, Sosyal Medya İftirasına Karşı Davayı Kazandı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Rıdvan Y.'ye açtığı tazminat davasını kazanarak 150 bin lira manevi tazminat alacak. Mahkeme, Sarıgül'ün kişilik haklarına yapılan saldırıyı haksız bularak Rıdvan Y.'yi mahkum etti.

15.05.2025 15:53  Güncelleme: 16:55
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayılan iftira niteliğindeki görüntülere ilişkin ağır hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaparak itibarını zedelediği iddiasıyla Rıdvan Y.'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Rıdvan Y.'yi 150 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Rıdvan Y. hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Suç duyurusunda bulundu, 1 milyon liralık dava açtı

Mustafa Sarıgül'ün avukatları, dava dilekçesinde "Rıdvan Y.'nin ağır ve devam eden saldırıları nedeniyle tarafımızca Aile Mahkemesi'nden 3 kez korunma kararı aldırılmıştır. Rıdvan Y. söz konusu karara rağmen aynı eylemlerine devam etmektedir. Rıdvan Y.'nin kişilik haklarına saldırı teşkil eden eylemleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Rıdvan Y., her seferinde müvekkil hakkında gerçeğe aykırı paylaşımlar yapmakta ve karalama kampanyasını sürdürmektedir. Müvekkilin kişilik haklarının açık ve yakın bulunan tecavüz tehlikesine karşı korunması gerekmektedir. 15 yıldır belediye başkanlık görevini halkın desteğiyle sürdürmüş ve halen de milletvekili olarak görev yapan müvekkilin siyasi kariyerinin zarar görme ihtimali oluşmuştur. Rıdvan Y., müvekkilimi toplumun ve seçmenlerinin gözünde itibarsızlaştırmak istemektedir. Bu nedenle gerçeğe aykırı ve onur kırıcı saldırılar nedeniyle Rıdvan Y.'nin 1 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Mahkeme Sarıgül'ü haklı buldu

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Sarıgül'ün avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Sarıgül'ün avukatı, davalarının kabulünü istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Sarıgül'ün açtığı davayı kısmen kabul ederek Rıdvan Y.'yi 150 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme kararına göre Rıdvan Y. bu tazminatı suç tarihi olan 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Sarıgül'e ödeyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Sarıgül, Sosyal Medya İftirasına Karşı Davayı Kazandı - Son Dakika

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