Mustafa Sarıgül\'ün oğlu Emir Sarıgül tahliye edildi, ev hapsi kararı verildi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tahliye edildi, ev hapsi kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında tahliye kararı verildi. Emir Sarıgül'ün tutukluluk hali sona erdirilirken, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.
(İSTANBUL) - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında karar açıklandı.
Emir Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesine ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: ANKA
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