Mustafa Tümgüç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Mustafa Tümgüç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mustafa Tümgüç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kayseri'de bisiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Tümgüç, cenaze namazıyla defnedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'de bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada bulvar üzerinde dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç'ün (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Tümgüç'ün cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası Mustafa Tümgüç için cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve ilçe belediye başkanları ile Tümgüç'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Tümgüç, namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Tümgüç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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