Mustafa Yazıcı, sermaye piyasası soruşturması kapsamında adliyeye gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmasında ifadesi alınmak üzere çağrılan Mustafa Yazıcı adliyeye gitti. Yazıcı'nın adliyeye gelişi, soruşturmadaki ifadesinin alınması amacıyla gerçekleşti.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, ifadeye çağrılan Mustafa Yazıcı adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırılan Mustafa Yazıcı adliyeye geldi.
Kaynak: DHA
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