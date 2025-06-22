Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kestelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ile 45 personelin katılımıyla yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme ve kısmi soğutma çalışmaları devam ediyor.
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