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Müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Yusuf Öz adlı bir kişi müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen bir sebeple çıkmıştır. İtfaiye ekipleri yangını söndürmüş ve Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaşılmıştır. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 14:16,
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MERSİN'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında Yusuf Öz (54), hayatını kaybetti.

Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaştı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Elektrik sobasından kaynaklandığı öğrenilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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