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Irak'tan gelen Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Irak'tan gelen Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti

Irak'ta faaliyet gösteren Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti. Heyet, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle görüştü. Alma, ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getirerek, Musul ile Mardin arasındaki benzerliklere dikkat çekti ve diyalogların artması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte daha kalabalık bir heyetin Mardin'i ziyaret etmesi planlanıyor.

Irak\'tan gelen Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
02.01.2024 - 19:08,
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Irak'ta faaliyet gösteren Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle görüştü.

Alma, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Irak'tan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan görüşmede Musul ile Mardin arasındaki benzerliklere işaret ettiklerini belirten Alma, "İki il arasında diyalogların daha sık olması gerektiğini görüştük. İnşallah önümüzdeki süreçte daha kalabalık bir heyetle Mardin'i ziyaret edecekler." dedi.

Kaynak: AA
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