Mut Devlet Hastanesi\'nde 150 Zeytin Fidanı Dikti

Mut Devlet Hastanesi bahçesine 150 zeytin fidanı dikildi.

Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Mut Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle temin edilen 150 zeytin fidanı, hastane personeli tarafından toprakla buluşturuldu.

Başhekim Hüseyin Özer, etkinliğin hem çevre bilinci hem de sağlık ortamının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.