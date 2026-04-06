Müteahhit Serdar Göktekin\'e 5 yıl 3 ay hapis

Adana kamuoyunun yakından takip ettiği, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Çukurova Belediyesi Rüşvet Davası’nda karar açıklandı. Onlarca sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti cezaları kesti. Davada müteahhit Serdar Göktekin 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası aldı.

“Lüksü ve konforu yaşatmak en temel amacımız” sloganıyla Q1 projesinde milyon dolarlık satışlar yapan Serdar Göktekin’in davada hapis cezası almasıyla gözler diğer projelerine çevrildi. Rüşvet suçlamasıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan Göktekin’in G7 ve S1 projelerinde iskan bulunmadığı öne sürüldü.