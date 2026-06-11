Müteahhitlerin Hapis Cezalarının Onanması İstendi - Son Dakika
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Müteahhitlerin Hapis Cezalarının Onanması İstendi

11.06.2026 09:41
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'taki deprem davasında müteahhitlerin cezalarının onanmasını talep etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasına ilişkin tebliğnamede, müteahhit Ali Babaoğlu'na verilen 21 yıl 9 ay, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a verilen 18 yıl 8 ay hapis cezasının onanmasını istedi. Son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Haziran 2025'te görülen karar duruşmasında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, mesleğini namusu ve şerefiyle yaptığını söyleyerek, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur" dedi. Mahkeme, Babaoğlu'nu 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilen diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise 1 yıl 4 aydan fazla süredir aranıyor. Jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu da beraat etti.

DEPREMDE ÖLENLERİ İSTİNAFA BAŞVURANLAR ARASINDA GÖSTERMİŞLERDİ...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin müteahhitlere verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Kararda, depremde ölen bazı kişilerin adlarının istinaf başvurusunda bulunanlar arasında yer aldığı görüldü.

MÜTEAHHİTLERİN CEZALARIN ONANMASI İSTENDİ

Depremde yakınlarını kaybedenler, sanık tarafları ile Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamede, müteahhitler Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen hapis cezasının onanmasını talep etti.

Tebliğnamede, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemin nitelendirilmesine göre; sanık müdafiilerinin kusur durumuna, delillerin takdirinde hata yapıldığına, eksik kovuşturmaya, bilirkişi raporlarına ve ceza miktarına ilişkin katılanlar vekillerinin ise suç vasfına, eksik kovuşturmaya, delillerin takdirinde hata yapıldığına ve sanıklar hakkında eksik ceza verildiğine yönelik yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddi ile hükmün onanması talep olunur" denildi.

Öte yandan, yerel mahkemenin sanık Ömer Tarakçıoğlu hakkında verdiği beraat kararının da onanması istendi.

"FİRARİ ERSOY'UN BİR AN EVVEL YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci şöyle değerlendirdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, herhangi bir gerekçe göstermeden hükümlerin onanmasını talep etmesi akıl alır gibi değil. Oldukça fazla evrak içeren bir dosyanın bu kadar çabuk incelenmiş ve yine en temel cümlelerde bile hatalar içeren bir karar verilmiş olması, bizlerde bir kez daha 'kopyala-yapıştır' şeklinde hazırlandığı izlenimi yaratıyor. Diğer deprem davalarıyla kıyaslandığında dahi, binanın inşasından itibaren yapılan hatalar, usulsüzlükler ve can kaybı sayısının yüksekliği göz önüne alındığında verilen cezaların çok çok az olduğu ortadadır. 152 canın hayatının karşılığı olarak verilen cezalar kanaatimce gülünç olmaktan öteye gidememektedir. Geciken adaleti bekleyen bizler ise böyle özensiz, baştan savma evraklarla geçiştiriliyoruz. Umarım Başsavcılığın bu talebi kabul edilmez ve Yargıtay 'olası kast' açısından gerçek bir değerlendirme yaparak sanıklara hak ettikleri cezaları verir. İstinaf ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cezası onanan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı'nın babası olan ve 1 yıl 4 aydır firari olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un bir an evvel yakalanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Politika, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhitlerin Hapis Cezalarının Onanması İstendi - Son Dakika

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