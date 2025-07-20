BAKAN GÜLER, MUTLU BARIŞ HAREKATI'NIN 51'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyondan fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Mutlu Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü - Son Dakika
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