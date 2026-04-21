Mutlu Çocuklar Okulu Açıldı

21.04.2026 17:41
Diyarbakır'da hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen Mutlu Çocuklar Okulu törenle açıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Mutlu Çocuklar İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Kırsal Karacadağ Mahallesi'ne bağlı Tezharap mezrasında iş insanı Tunç Şerif Üstünel'in girişimi, yaklaşık 240 iş insanı ve gönüllünün desteğiyle biri anasınıfı olmak üzere toplam 9 derslikli Mutlu Çocuklar İlkokulu ve Ortaokulu inşa edildi.

Okulun açılışı amacıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan öğrenciler ile öğretmenler için dua edildi.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, törendeki konuşmasında, geleceğin teminatı olan çocuklar için yapılan güzel bir okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okulun yapımında büyük bir emek ve umut olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu okul sadece bir bina değil çocuklarımızın hayallerinin filizleneceği, umutlarının yeşereceği ve geleceğe umutla bakacağı bir yuva olacaktır. Bu kıymetli eserin ortaya çıkarılmasında emeği olan hayırseverlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İş insanı Tunç Şerif Üstünel de geçen yıl şubat ayında yola çıktıkları okul projesi için kendilerine destek olan Kaymakam Özdemir'e, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaklaşık 240 iş insanı ve gönüllüye teşekkür etti.

Kırsalda yaşayan çocukların ailelerinin birçok işte sorumluluk üstlendiğini anlatan Üstünel, şöyle konuştu:

"Sizler aldığınız tüm bu sorumluluklarla aslında gelişiyorsunuz ve hayatı öğreniyorsunuz. Bunun üstüne okul ve eğitim hayatını koyduğunuzda, hem bilgi hem de hayat tecrübesiyle çok farklı bir yerde olacaksınız. Bizlerin en büyük hayali de sizlerin büyük insanlar olabildiğinizi görebilmek."

Veli Mehmet Köse ise çocukların okula büyük bir sevinçle geldiğini dile getirerek, "Biz de umutluyuz. Burada bu çocuklardan öğretmenler, avukatlar çıkacak. Biz de çocuklarımızla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra okulun açılışı yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aykut Kuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ay, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
