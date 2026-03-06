Muzaffer Yıldırım'ın Şirketlerine TMSF Kayyım Atandı - Son Dakika
Muzaffer Yıldırım'ın Şirketlerine TMSF Kayyım Atandı

06.03.2026 19:09
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyım atandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Muzaffer Yıldırım hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen 6 şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Kaynak: DHA

