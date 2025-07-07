Müze Çevresi İçin Uyarı

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, müze ve çevresinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, son günlerde müze çevresinde çeşitli olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

Yapılan uyarılara ve alınan önleyici tedbirlere rağmen, bahçe mobilyalarına zarar verildiğini aktaran Avcı, "Çöplerin bahçeye atılması ve yayalara ait olan alanlarda motosiklet ve bisiklet kullanımının artması, hem çevre düzenine zarar veriyor hem de güvenlik riski oluşturuyor. " ifadelerini kullandı.

Avcı, vatandaşların müze ve çevresinin korunmasına özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Keşan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Keşan Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşure ikramında, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olan aşureyi paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Muharrem ayının bolluğu, bereketi, dayanışmayı ve paylaşmayı ifade ettiğini aktaran Ergene, "Muharrem ayı ve aşure gününü kutluyor, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Keşan DOÇEK Kaçkarlar'ı gezdi

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Kaçkarlar'da doğa yolculuğu gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğaseverler 28 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde Kaçkar Dağları ile Gürcistan'ın Batum kentinde doğa faaliyetinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, doğa yolculuğuna katılanların çetin sınavlardan geçtiğini belirtti.

Etkinliğin keyifli geçtiğini aktaran Eşme, " Karadeniz'in büyüleyici coğrafyasındaki bu faaliyet, birlikte yaşanan her anıyla katılımcıların hafızasında yer etti ve doğa koşullarıyla uyumun ve doğru zamanda geri adım atabilmenin önemini bir kez daha hatırlattı." ifadelerini kullandı.