Müze Gazhane Ekim Ayında Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

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(iSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'ye ait Müze Gazhane, ekim ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar, sanat dolu bir yolculuğa çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'ye ait Müze Gazhane, ekim ayı programıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Özellikle müzik ve sinema tutkunlarının ilgisini çekecek bir takvim hazırlayan Müze Gazhane'de ekim ayı dolu dolu geçecek.

21-27 Ekim arasında Müze Gazhane kapılarını, 12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali için açacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ise yine festivali takip edecek.

Sinema ve psikoloji söyleşileri ile Altyazı Sinema Sohbetleri de ekim ayı takviminde kendine yer bulacak. Ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel film gösterimi ve cuma sineması, keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması yapılacak

16-17 Ekim'de ise Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması ile heyecan zirveye çıkacak. Aralarında müzisyenler, akademisyenler ve İBB yetkililerinin de bulunduğu jürinin yapacağı değerlendirmede istasyonlarda şehrin ritmini yakalayacak müzisyenler seçilecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü olan ve Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan yarışmacılara para ödülü verilecek.

Stand-up gösterileri, konserler, dans atölyeleri ile eğlenceye devam

Müze Gazhane'de konserler, stand-up gösterileri ve dans atölyeleri de devam edecek. Ylang Trio, Zeynep Erbay, MAY, Melis Karaduman, Ahmet Üstüner, Fark Band ve Pesüs gibi isimler, Müze Gazhane sahnesinde olacak.

Zumba, Jazz Funk Dance ve Boogie Woogie dans atölyeleri ise "Hareketsiz olmaz" diyenler için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Müze Gazhane'de ekim ayında da gelenek bozulmayacak ve "Gülmek Yakışır" sahnesinde Caner Dağlı ve Caner Omur stand-up gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.