Müze Gazhane, Yeni Sezonu Sanat ve Eğlenceyle Açtı - Son Dakika
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Müze Gazhane, Yeni Sezonu Sanat ve Eğlenceyle Açtı

Müze Gazhane, Yeni Sezonu Sanat ve Eğlenceyle Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür A.Ş. iştiraklerinden Müze Gazhane, yeni sezon için zengin bir etkinlik programı hazırladı. Atölyeler, konserler, söyleşiler ve stand-up gösterileriyle dolu takvim, sanatseverleri bir araya getiriyor. Kenan Doğulu'nun da sahne alacağı etkinlikler, eylül ayı boyunca devam edecek.

19.09.2024 17:58  Güncelleme: 18:48
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'ye ait Müze Gazhane, yeni sezona zengin etkinliklerle sanat dolu bir başlangıç yaptı.

İBB Kültür A.Ş., Müze Gazhane'de yeni sezonun ilk ayı için sanat ve eğlencenin bir arada olduğu bir program hazırladı. Atölyelerden konserlere, söyleşilerden stand-up gösterilerine kadar birçok etkinlik, Müze Gazhane'nin eylül takviminde yerini alıyor. Atölyelere, söyleşilere ve tüm etkinliklere katılım için kayıtlar ise Radar Türkiye üzerinden ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Atölyeler ve söyleşiler sonbahar daha keyifli

Sonbaharın adına yakışır etkinliklerin planlandığı Müze Gazhane'de atölyeler ve söyleşiler ile de hem kültürel bilince hem de beden hafızasına katkı sunan aktiviteler düzenlenecek. "İstanbul'da Eğlence Tarihi" ve "Altyazı Sinema Sohbetleri" başlıklı söyleşiler, alanının önde gelen isimlerinden oluşan konuşmacılarıyla eylül akşamlarına farklı bir tat katacak. Dans ve sinema atölyeleri de yine Müze Gazhane'de ay içerisinde katılımcılarla buluşacak.

Kenan Doğulu, Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde

Müze Gazhane konserleri ise yeni ayda da Meydan Sahnesi'nde yeni isimlerle devam edecek. Müze Gazhane'de konser serisi 24 Eylül'de Fosil, 25 Eylül'de de Su Sonia ve Kardelen ile devam edecek. 28 Eylül Cumartesi günü ise Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, 34. Akbank Caz Festivali'nin açılış akşamında Meydan Sahnesi'nde olacak.

Oyunseverler için Şirincan Çakıroğlu stand-up gösterisi ile Pınar Göktaş ise "Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur" isimli tek kişilik oyunuyla Müze Gazhane'de yer alacak. Cuma sinemalarında ise Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un "Honeyland"i ve Aybüke Avcı'nın "Domates Biber Depresyon" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müze Gazhane, Yeni Sezonu Sanat ve Eğlenceyle Açtı - Son Dakika

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