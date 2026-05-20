Müzeler Günü'nde Antik Kentte Etkinlikler
Müzeler Günü'nde Antik Kentte Etkinlikler

20.05.2026 13:56
Düzce'de Müzeler Günü'nde tarihi Prusias Antik Kenti'nde etkinlikler düzenlendi.

Düzce'de tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin bulunduğu Konuralp bölgesinde 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konuralp Müze Müdürlüğü koordinesinde, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlikler, Konuralp Müze Müdürlüğü önünde oluşturulan kortejle başladı.

Bir kısmı tarihi bölgede yaşayan medeniyetleri simgeleyen kostümler giyen üniversite öğrencileri ile halk oyunu gösterisi sunacak öğrenciler, karnaval havasında bando takımının çaldığı müziklere eşlik ederek antik kente yürüdü.

Protokolün de katıldığı yürüyüş sonunda antik kentte düzenlenen programda konuşan Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Anadolu coğrafyasının tarihin çeşitli dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yerin altında ve üstünde ne varsa gerek soyut gerekse somut kültürel varlıklarımızın farkına varalım ve o varlıklarımızı gezilebilir, görülebilir hale getirelim. Geleceğe taşıma noktasında da özellikle müzelerimizi oluşturarak buralarda sergileyeceğimiz eserlerin dünya insanlarıyla buluşmasına vesile olalım." dedi.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan da tüm dünyada kutlanan Müzeler Günü etkinlikleriyle kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Antik kentin seyir terasında oluşturulan "Yansıyan Miras" sergisinde ise bölgede arkeolojik kazılarla çıkarılan tarihi eserlerin cam ve çini sanatına işlenmesiyle oluşturulan örnekleri sergilendi.

Etkinlikte yarışması da yapılan tescilli Konuralp yufkalı pilavı ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, kutlamaların ardından gazetecilere, Müzeler Günü'nün hem kültürel mirasın hem de müzeciliğin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu yılki Müzeler Günü temasının Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından "Müzeler bölünmüş dünyayı birleştiriyor" olarak belirlendiğini aktaran Alemdaroğlu, "Biz de bu kapsamda etkinliklerimizin içeriğini geliştirdik. Nasip olursa bundan sonraki etkinliklerimizi ise yatırım programında olan kentimize değer katacak yeni müze binamızda yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

