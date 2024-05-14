Müzeler Haftası Kaman\'da Kutlanacak

"Müzeler Haftası", Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Kaman'a bağlı Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, müze müdürlüğünce düzenlenecek etkinliklerde konuklarını ağırlayacak.
Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı 18-24 Mayıs tarihlerindeki etkinliklere vatandaşlar davet edildi.
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