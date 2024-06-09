Müzik meraklısı Japon, Tokyo'nun göbeğinde zurnayla Mehter Marşı çaldı - Son Dakika
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Müzik meraklısı Japon, Tokyo'nun göbeğinde zurnayla Mehter Marşı çaldı

Japon amatör müzisyen Ryuichiro Sakan, Tokyo'nun merkezindeki Yoyogi Parkı'nda zurna ile Osmanlı marşları çalarak dikkat çekti. Sakan, Mehter Marşı'nı ilk kez duyduğunda etkilendiğini ve Osmanlı marşlarına olan ilgisinin arttığını belirtti. Zurna ve davul satın alarak pratik yapmak için parklara gelen Sakan, müziğin gücünden etkilendiğini ifade etti.

09.06.2024 17:57
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- Müzik meraklısı Japon, Tokyo'nun göbeğinde zurnayla Mehter Marşı çaldı

TOKYO - İlk kez bir televizyon programında duyduğu Mehter Marşı'na ilgi duyduğunu ifade eden Japon amatör müzisyen Ryuichiro Sakan, Tokyo'nun merkezindeki Yoyogi Parkı'nda zurna ile Osmanlı marşları çaldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en büyük parklarından olan Yoyogi Parkı şaşırtıcı bir Mehter Marşı performansına sahne oldu. Mehter Marşı'nı ilk kez bir televizyon programında duyduğunu ve Osmanlı marşlarına karşı ilgi duymaya başladığını belirten Japon amatör müzisyen Ryuichiro Sakan, kendisine davul ile eşlik eden arkadaşıyla birlikte Osmanlı marşları çaldı. "Ceddin Deden marşını ilk dinlediğimde, oldukça güçlü olan müzikal tınısından çok etkilendim" diyen Sakan, "Mehter Marşı'ndan en fazla etkilenmemi sağlayan şey, müziğin ve melodilerin güçlü olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Osmanlı marşlarına olan merakı nedeniyle zurna ve davul satın aldığını söyleyen Sakan, "Bu enstrümanlar oldukça gürültülü olması nedeniyle evimde çalamıyorum ve bu tarz parklara gelerek pratik yapıyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Müzik meraklısı Japon, Tokyo'nun göbeğinde zurnayla Mehter Marşı çaldı - Son Dakika

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