Müzikholdeki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Müzikholdeki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi

Zonguldak'ta müzikholdeki silahlı kavgada M.B. 15 yıl, L.A. ve Z.B. 7,5 yıl hapis cezası aldı.

13.12.2024 12:47
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Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu M.B, eşi tutuksuz sanık Z.Ş.B. ile babası tutuksuz Z.B. ve taraf avukatları katıldı. Kavgada ölen işletme sahibi Tolga Korkmaz'ın annesi Refika Korkmaz da salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık L.A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Diğer tutuksuz sanık A.K. duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen Refika Korkmaz, en büyük acıyı tattığını belirterek, "Evlatlarımı zorluklarla büyüttüm. Oğlumu kaybettim, torunlarım babasız kaldı. Kendinizi benim yerime koyun." diye konuştu.

Sanık M.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Z.B. ise olay yerinden her gün geçtiklerini anlatarak, "Maktul Tolga'ya oğlum 'ağabey' demekteydi. Böyle bir durumda oğlumun bu kadar yakın olduğu kişiyi tasarlayarak öldürmesi kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık Z.Ş.B. de olayla alakasının olmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Sanık L.A. yerinde kim olsa kendini korumaya çalışacağını dile getirerek, "Olay yerine alacağımızı istemek için gittik. Herhangi bir suçum bulunmamaktadır." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.B'ye "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" ve "takdir indirimi" uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar L.A. ile Z.B. ise "yardım etme" suçundan "haksız tahrik" ve "takdir indirimi" indirimiyle 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.Ş.B'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde, 23 Mayıs 2022'de işletme sahibi Tolga Korkmaz ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B. tüfekle Korkmaz ve O.P'yi vurmuştu. Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Korkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarmaya teslim olan M.B, babası Z.B. ve L.A'nın yanı sıra A.K. ve Z.Ş.B. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden M.B, Z.B. L.A. ve A.K. tutuklanmış, Z.Ş.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. A.K. de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Z.B. ve A.K'nin "suça iştirak"ten müebbet, L.A'nın "öldürmeye teşebbüs" ve Z.Ş.B'nin ise "yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müzikholdeki Silahlı Kavga Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

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