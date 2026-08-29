MV LATUF Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MV LATUF Kurtarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve Somali güçleri, kaçırılan MV LATUF yük gemisini başarılı bir operasyonla kurtardı.

Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "MV LATUF" adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardı.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik operasyonun 10 gün sürdüğü kaydedildi.

Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği ve 14 korsanın öldüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu geriye kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin MV LATUF'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli şekilde seyrine yeniden başladığı bildirildi.

Operasyonun, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Korsanlığın, ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor." ifade edildi.

Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki işbirliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek, ülkenin kıyıları ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.

Türkiye-Somali savunma ve deniz güvenliği işbirliği

Türkiye ile Somali arasında Şubat 2024'te imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin yanı sıra Somali'nin deniz güvenliği kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsıyor.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin Somali'nin deniz yetki alanlarının korunması, deniz kaynaklarının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konularında destek sağlaması öngörülüyor.

Türkiye, Somali'de askeri eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini de uzun süredir sürdürüyor.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MV LATUF Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Fethiye’deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

19:53
Muğlaspor’dan 1. Lig’de tarihi galibiyet
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet
19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:59
2’de 2 Hull City’den Premier Lig’e tarihi başlangıç
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 20:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: MV LATUF Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement