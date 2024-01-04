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Myanmar-Çin sınırında çatışmalar: Havan topu mermileri Çin tarafına düştü - Son Dakika
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Myanmar-Çin sınırında çatışmalar: Havan topu mermileri Çin tarafına düştü

Myanmar'ın kuzeyinde Şan eyaletinde askeri cunta hükümeti ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ateşlenen havan topu mermileri, sınırın Çin tarafına düştü. Çatışmalarda en az 5 kişi yaralandı. Çin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının zarar görmesini kınayarak, tarafları protesto etti ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Myanmar-Çin sınırında çatışmalar: Havan topu mermileri Çin tarafına düştü
04.01.2024 - 19:59,  Güncelleme: 20:00
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Myanmar'ın kuzeyinde Şan eyaletinde askeri cunta hükümeti ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ateşlenen havan topu mermilerinin sınırın Çin tarafına düştüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Myanmar'da Şan eyaletinin Kokang bölgesine bağlı Laukkai'de askeri cunta hükümeti ile isyancı gruplar arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda sınırın ötesine düşen havan mermileri, Çin'in Yünnan eyaletine bağlı Nansan kasabasında en az 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, vatandaşlarının çatışmadan zarar görmesini kınadıklarını, ilgili tarafları protesto ettikleri belirtti.

Bölgede acil ateşkes çağrısı yapan Sözcü Vang, "Taraflar, Çin-Myanmar sınırında huzuru koruyacak, Çin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden eylemleri durduracak somut adımlar atmalıdır." dedi.

Vang, Çin'in vatandaşlarının mal ve can güvenliğini korumak için gereken tedbirleri alacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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