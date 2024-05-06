Myanmar\'da Arakan Ordusu, 200 Askerin Teslim Olduğunu Bildirdi

Güncel

Myanmar'ın Arakan eyaletinde orduyla çatışan etnik silahlı grup Arakan (Arakha) Ordusu, yaklaşık 200 Myanmar askerinin teslim olduğunu bildirdi.

Radio Free Asia'nın haberine göre, geçen ay adını Arakha Ordusu olarak değiştiren Arakan Ordusu, eyaletin başkenti Sittwe'nin 90 kilometre kuzeyindeki Buthidaung kentinde bulunan, Myanmar silahlı kuvvetlerine ait 15. Askeri Harekat Komutanlığı Karargahını 12 günlük kuşatmanın ardından ele geçirdi.

Komutanlığın ele geçirilme tarihini açıklamayan Arakha Ordusu, karargahın düşmesinin ardından 200'e yakın Myanmar askerinin teslim olduğunu aktardı.

Silahlı grubun basın kanalında yayımlanan videoda da, yüzlerce Myanmar askerinin teslim olduğu görülürken, bunlardan bazılarının mart ve nisan aylarında yakalandığı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Askeri yönetime karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Arakan Ordusu, adını 10 Nisan'da eyaletteki herkesi temsil ettiğini belirttiği "Arakha" ile değiştirmişti.

Arakan eyaletinde orduyla çatışan silahlı gruplar, eyalet genelinde şu ana kadar 9 kenti ele geçirdi. Başkenti halen ordu elinde tutarken, Ann, Buthidaung, Maungdaw ve Kyaukpyu kentlerinde de çatışmalar sürüyor.