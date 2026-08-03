Myanmar'da Askeri Uçak Kuş Çarpmasıyla Düştü - Son Dakika
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Myanmar'da Askeri Uçak Kuş Çarpmasıyla Düştü

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Yangon'da eğitim uçağı kuş sürüsüyle çarpıştı, pilot güvenle tahliye oldu. Yaralanan yok.

Myanmar ordusuna ait uçağın, kuş sürüsünün çarpmasının ardından motorunun alev alması sonucu Yangon şehrinde düştüğü bildirildi.

Myanmar International TV'nin haberine göre, Myanmar Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağına Yangon şehrinin Hmawbi bölgesi yakınlarındaki tatbikat sırasında kuş sürüsü çarptı.

Uçağın pilotu, çarpma sonrası motoru alev alan uçağı ıssız bir alana doğru yönlendirdi ve güvenli şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı.

Nyaung Hnit Pin köyü yakınlarına düşen askeri uçakta, mürettebat üyelerinden yaralanan olmadı.

Alınan ihbar sonrası güvenlik güçleri uçağın düştüğü yere sevk edildi ve bölge güvenlik kordonuna alındı.

Hmawbi bölgesinde, Myanmar ordusuna ait hava üssü bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da Askeri Uçak Kuş Çarpmasıyla Düştü - Son Dakika

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