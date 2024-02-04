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Myanmar'da çatışmalarda 58 sınır polisi Bangladeş'e sığındı - Son Dakika
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Myanmar'da çatışmalarda 58 sınır polisi Bangladeş'e sığındı

Myanmar\'da çatışmalarda 58 sınır polisi Bangladeş\'e sığındı

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmalardan kaçan 58 sınır polisi, Bangladeş'e sığındı. Bangladeş İçişleri Bakanı, sığınma talebinde bulunan polislerin gözaltına alındığını ve Myanmar'a iade edilmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Çatışmalar nedeniyle sınırdaki güvenliğin artırıldığı belirtilirken, Arakanlı mültecilerin geri dönüş sürecinin gecikebileceği ifade edildi.

04.02.2024 20:23
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Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmada, 58 sınır polisinin Bangladeş'e sığındığı belirtildi.

India Today sitesinin haberine göre, askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmadan kaçan Myanmarlı 58 sınır polisi Bangladeş'e geçti.

Basın açıklaması yapan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, görevlilerin sığınma talebinde bulunmasının ardından gözaltına alındıklarını belirterek, bu kişilerin Myanmar'a gönderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Çatışmalar nedeniyle sınırdaki güvenliğin artırıldığı bilgisini paylaşan Kamal, hiç kimsenin Bangladeş sınırını geçmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Kamal, bu nedenle Arakanlı mültecilerin geri dönüş sürecinin gecikebileceğini kaydetti.

Bir önceki basın açıklamasında Kamal, askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmadan kaçan Myanmarlı 14 sınır polisinin ülkeye girdiğini belirtmişti.

Bangladeşli bir sınır güvenlik yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır polislerinin silahsızlandırıldığını belirtti.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Myanmar'da çatışmalarda 58 sınır polisi Bangladeş'e sığındı - Son Dakika
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