Myanmar'da düğün törenine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da düğün törenine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

Myanmar\'da düğün törenine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde askeri yönetimin bir düğün töreni alanına düzenlediği hava saldırısında aralarında damadın da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Askeri yönetime ait savaş uçakları, silahlı azınlık grubu Halkın Savunma Gücü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla bir kadının düğününü hedef aldı. Ülkede silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık gruplar ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor. Myanmar'da askeri yönetimin hava saldırılarında 2024'ün ilk çeyreğinde 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivil hayatını kaybetmiş, 756 sivil yaralanmıştı.

03.06.2024 18:35
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Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde askeri yönetimin bir düğün töreni alanına düzenlediği hava saldırısında aralarında damadın da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Myanmar New sitesinin haberine göre, askeri yönetime ait savaş uçakları, Sagaing Bölgesi'nin Mingin kasabasında silahlı azınlık grubu Halkın Savunma Gücü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla bir kadının düğününü hedef aldı.

Hava saldırısında aralarında damadın da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Myanmar ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Ülkede silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık gruplar ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Myanmar'da askeri yönetimin hava saldırılarında 2024'ün ilk çeyreğinde 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivil hayatını kaybetmiş, 756 sivil yaralanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbeden bu yana ülkede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede yer yer geniş katılımlı gösteriler yapılırken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması da sürüyor.

Kaynak: AA

Myanmar, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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