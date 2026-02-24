Myanmar'da İlk Parlamento Oturumu - Son Dakika
Myanmar'da İlk Parlamento Oturumu

24.02.2026 13:09
Myanmar'da 2021 askeri darbesinden sonra ilk parlamento oturumu 16 Mart'ta yapılacak.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbe sonrası yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento, 16 Mart'ta ilk oturumunu düzenleyecek.

Myanma Alinn gazetesinin haberine göre, iki kanatlı parlamentonun alt kanadı olan 440 sandalyeli Temsilciler Meclisi 16 Mart'ta, 224 sandalyeli üst kanat Senato ise iki gün sonra başkent Nepido'da toplanacak.

Bölgesel meclislerin ise 20 Mart'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

Söz konusu oturumlar, Myanmar'da ordunun 2021'de yönetime el koymasından bu yana 5 yılı aşkın süredir yapılacak ilk parlamento toplantısı olacak.

Yeni parlamentonun ilk görevleri arasında meclis başkanları, devlet başkanı ve iki yardımcısının belirlenmesi yer alıyor.

Öte yandan, mevcut askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in devlet başkanlığını üstlenmesinin beklendiği belirtiliyor.

Myanmar'da, 28 Aralık-25 Ocak tarihlerindeki seçimlerde, ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da ise 108 sandalye kazanarak toplamda 339 sandalye elde etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporu'nda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu belirtiliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Parlamento, Myanmar, Güncel, Son Dakika

