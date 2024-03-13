Myanmar'da mahsur kalan 15 yunus kurtarıldı

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YANGON, 13 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın güneybatısındaki Ayeyarwady bölgesindeki Haigyi Adası sahilinde mahsur kalan 15 yunus, yerel halkın çabalarıyla kurtarıldı.

Yerel yetkili U Than Tun Aung Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yunuslar, Salı günü balıkçı ağlarına takılarak adada mahsur kalmışlardı. İlk kez bu kadar fazla yunus adada mahsur kalıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları bu zor durum nedeniyle hiçbir yunusun ölmediğini kaydeden yetkili, hepsinin yerel halk tarafından kurtarıldığını ve canlı olarak denize geri döndüğünü söyledi.