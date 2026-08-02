Myanmar'da Nehir Seti Çöktü, Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Myanmar'da Nehir Seti Çöktü, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İravadi bölgesindeki Laymyethna kasabasında Ngawun Nehri setinin çökmesiyle 6.747 kişi tahliye edildi.

YANGON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde yer alan Laymyethna kasabası sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 1 Ağustos 2026.

Laymyethna kasabası yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ngawun Nehri setinin çökmesinin ardından 1.333 haneden toplam 6.747 kişi tahliye edildi. (Fotoğraf: Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Nehir Seti Çöktü, Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
09:51
Güllü’nün ölümünde şoke eden iddianame Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
09:18
Dünyanın gözü İspanya’da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 10:22:39. #7.12#
SON DAKİKA: Myanmar'da Nehir Seti Çöktü, Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.