Myanmar'da Ordu Mensupları Gazetecileri Öldürdü - Son Dakika
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Myanmar'da Ordu Mensupları Gazetecileri Öldürdü

Myanmar'da ordu mensuplarının, güneyindeki Mon eyaletinde, sivillere yönelik saldırılar konusunda haber yapan 2 gazeteciyi öldürdüğü öne sürüldü. Baskında, Myanmar medya kuruluşu Burma'nın Demokratik Sesi'nin muhabiri Win Htut Oo ve serbest gazeteci Htet Myat Thu ile 2 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

23.08.2024 21:16
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Myanmar'da ordu mensuplarının, güneyindeki Mon eyaletinde, sivillere yönelik saldırılar konusunda haber yapan 2 gazeteciyi öldürdüğü öne sürüldü.

The Irrawaddy gazetesinin haberind???????e, Myanmar ordusunun, "Kyaikto Devrim Güçleri" mensubu silahlı isyancıların bir evde saklandığı gerekçesiyle Lett Pya kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında, Myanmar medya kuruluşu Burma'nın Demokratik Sesi'nin muhabiri Win Htut Oo ve serbest gazeteci Htet Myat Thu ile 2 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Cunta yanlısı sosyal medya hesaplarında, baskın sırasında ordu ile Kyaikto Devrim Güçleri mensupları arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin arkadaşı da yaptığı açıklamada, muhabirlerin cesetlerinin ailelerine geri verilmediğini ve yakıldığını iddia etti.

Serbest gazeteci Thu, daha önce de cunta tarafından hedef alındı

Bu arada, gazeteciler Oo ile Thu'nun, Mon'da Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırılarını ele alan haberler yaptığı, ikisinin de birçok kez tutuklanma ve öldürülme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Cunta askerlerinin, Mart 2021'de Mon'a bağlı Kyaikto bölgesinde cunta karşıtı protestoları fotoğraflarken Thu'yu bacağından vurarak gözaltına aldığı ve 6 ay sonra serbest bıraktığı da ileri sürüldü.

Myanmar Bağımsız Basın Konseyi verilerine göre, ordu, darbenin yapıldığı Şubat 2021'den bu yana en az 7 gazeteciyi öldürdü, 170'ten fazla gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 60'ı serbest bırakılmadı.

Kaynak: AA

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