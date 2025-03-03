Myanmar'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 25 Yaralı

Güncel

YANGON, 3 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletinin Kengtung kasabasındaki trafik kazasında yaralanan bir kadını nakleden gönüllüler, 1 Mart 2025.

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde 30'dan fazla yolcu taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Tai Nay Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)