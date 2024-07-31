Myanmar'da Seller Nedeniyle 209.000 Kişi Yerinden Oldu

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YANGON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'da bu yıl Haziran ayının sonlarından itibaren ülkeyi vuran seller nedeniyle 50.000'den fazla haneden 209.000'u aşkın kişi yerinden oldu.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun Çarşamba günkü haberine göre, ülkenin 10 bölge ve eyaletinde şiddetli yağışlar ve yükselen nehir seviyeleri yüzünden seller yaşandı.

Haberde, sellerden etkilenen bölge ve eyaletlerde toplam 656 yardım merkezi açıldığı ve mağdurlara gıda, içme suyu ve yardım malzemeleri ulaştırıldığı belirtildi.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Dairesi, Çarşamba günü itibarıyla Kayin eyaleti, Ayeyarwady ve Bago bölgelerinin bazı kasabalarındaki büyük nehirlerin su seviyelerinin hala alarm seviyesinin üzerinde olduğunu açıkladı.