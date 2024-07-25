Myanmar'da Silahlı Gruplar Lashio ve Mogok Kentlerini Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da Silahlı Gruplar Lashio ve Mogok Kentlerini Ele Geçirdi

Myanmar'da orduya karşı eylemler düzenleyen silahlı gruplar, Lashio ve Mogok kentlerini ele geçirdiklerini iddia etti. Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) Lashio'nun tamamen ele geçirildiğini duyururken, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) ise Mogok'un tamamen kontrol altına alındığını ileri sürdü. Ancak ordu sözcüsü bu iddiaları yalanlayarak, bölgedeki çabaların devam ettiğini belirtti. Myanmar'daki askeri darbenin ardından silahlı gruplar, ordusuna karşı eylemler başlatmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

25.07.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da orduya karşı eylemler düzenleyen silahlı gruplar, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Lashio ve Mogok kentlerini ele geçirdiklerini ileri sürdü.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusunun (MNDAA) Facebook hesabından yayımlanan açıklamada, grubun, 23 gün süren çatışmaların ardından Lashio kentini ve kentte bulunan Myanmar ordusuna ait askeri karargahı tamamen ele geçirdiği iddia edildi.

Açıklamada, Çin sınırının yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Lashio'nun ele geçirilmesi "tarihi zafer" olarak nitelendirildi.

Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) Telegram platformundan yaptığı açıklamada da ülkedeki mücevher madenciliği endüstrisinin merkezi olarak kabul edilen Mogok'un tamamen ele geçirildiği ileri sürüldü.

Öte yandan, ordu sözcülerinden Tümgeneral Zaw Min Tun, gazetecilere gönderdiği mesajda söz konusu stratejik öneme sahip 2 kent ile askeri komuta merkezinin ele geçirildiği iddialarını yalanlayarak, ordunun silahlı grupları "bölgeden temizlemek" için gösterdiği çabaları sürdürdüğünü vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Myanmar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Silahlı Gruplar Lashio ve Mogok Kentlerini Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 21:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: Myanmar'da Silahlı Gruplar Lashio ve Mogok Kentlerini Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement