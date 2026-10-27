Myanmar'da Thadingyut Festivali Botahtaung Pagodası'nda mum yakılarak kutlandı

YANGON, 27 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'da Işık Festivali olarak da bilinen ve Budist inanışına göre Buda'nın yeryüzüne dönüşünü simgeleyen Thadingyut Festivali kutlandı. Yangon kentindeki Botahtaung Pagodası adlı Budist tapınağında bir araya gelen insanlar, festivalin dolunay günü dolayısıyla mumlar yaktı, 26 Ekim 2026. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)