Myanmar'da Thadingyut Festivali Botahtaung Pagodası'nda mum yakılarak kutlandı

Myanmar'da Thadingyut Festivali Botahtaung Pagodası'nda mum yakılarak kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Myanmar'da Işık Festivali adıyla da anılan Thadingyut Festivali, Buda'nın yeryüzüne dönüşünü simgeleyen dolunay gününde kutlandı. Yangon'daki Botahtaung Pagodası'nda toplanan insanlar, 26 Ekim 2026'da festival dolayısıyla mum yaktı.
YANGON, 27 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'da Işık Festivali olarak da bilinen ve Budist inanışına göre Buda'nın yeryüzüne dönüşünü simgeleyen Thadingyut Festivali kutlandı. Yangon kentindeki Botahtaung Pagodası adlı Budist tapınağında bir araya gelen insanlar, festivalin dolunay günü dolayısıyla mumlar yaktı, 26 Ekim 2026. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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