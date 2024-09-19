Myanmar'da Yagi Tayfunu: 268 Kişi Hayatını Kaybetti

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Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

Myanmar'daki askeri yönetim, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 268 kişinin hayatını kaybettiği, 88 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin Kayah ve Kayin eyaletlerinin de bulunduğu birçok bölgesinin tayfundan ciddi şekilde etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, yolların, köprülerin, evlerin ve okulların zarar gördüğü kaydedildi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti.