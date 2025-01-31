Myanmar'daki Kriz Sürekli Kötüleşiyor - Son Dakika
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Myanmar'daki Kriz Sürekli Kötüleşiyor

BM, Myanmar'daki durumun siviller için yıkıcı sonuçlar doğurarak kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

31.01.2025 00:47
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'da yaşanan olumsuz gelişmelerin siviller için "yıkıcı sonuçlar doğurarak" kötüleşmeye devam ettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordunun 1 Şubat 2001'de iktidarı ele geçirmesinin ve demokratik olarak seçilmiş hükümet üyelerini keyfi tutuklamasının üzerinden 4 yıl geçti. Myanmar'daki durum siviller için yıkıcı sonuçlar doğurarak kötüleşmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, "Myanmar için yaşanabilir bir gelecek, Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) dahil olmak üzere tüm toplulukları için güvenlik, hesap verebilirlik ve fırsat sağlamalı ve çatışmanın, ayrımcılığın ve hak mahrumiyetinin her türlü temel nedenlerini ele almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "her türlü şiddeti kınadığı ve çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası insancıl hukuku desteklemeye" çağırdığı belirtildi.

Myanmar ordusunun, sivillere yönelik hava bombardımanı ve yaygın insan hakları ihlallerine işaret edilen açıklamada Guterres'in, "halkın siyasi haklarını özgürce ve barışçıl şekilde kullanmalarına izin veren koşullar olmaksızın" seçim düzenleme niyetine ilişkin endişe duyduğu paylaşıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, bölgedeki ülkelere, çatışma ve zulümden kaçan kişilere güvenlik ve koruma erişimi sağlamalarının yanı sıra uluslararası toplumun Myanmar'dan mültecileri içinde bulunduran Bangladeş ve diğer ülkelere daha fazla destek sağlaması çağrısına da yer verildi.

Myanmar'da 14 yıl önce ordunun yönetime el koymasından bu yana insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 19,9 milyona (nüfusunun üçte birinden fazlası) ulaşırken, askeri yönetim BM ve ortaklarının insani yardım ve temel hizmetleri sunmasını engelleyen bazı uygulamalarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'daki Kriz Sürekli Kötüleşiyor - Son Dakika

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