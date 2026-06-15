Myanmar Devlet Başkanı Beijing'de

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin'in başkenti Beijing'de, 15 Haziran 2026.
Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 19 Haziran'a kadar sürecek resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Beijing'e geldi. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)
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