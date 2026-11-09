Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan bir tapınakta, ışık festivali olarak da bilinen Diwali Festivali kandil yakılarak kutlandı. 8 Kasım 2026 tarihli etkinlikte kişilerin tapınakta kandil yakması görüntülendi.
YANGON, 9 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan bir tapınakta kandil yakarak, ışık festivali olarak da bilinen Diwali Festivali'ni kutlayan kişiler, 8 Kasım 2026. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
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9.11.2026 17:14:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Myanmar'ın Yangon kentindeki bir tapınakta Diwali Festivali kandil yakılarak kutlandı - Son Dakika
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