Myanmar Ordusu Arakan Eyaletindeki Köylülere İşkence Yaptı - Son Dakika
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Myanmar Ordusu Arakan Eyaletindeki Köylülere İşkence Yaptı

Myanmar Ordusu Arakan Eyaletindeki Köylülere İşkence Yaptı

BBC, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki bir köy halkına işkence yaptığını öne sürdü. Görgü tanıkları, köye yapılan baskın sırasında ordu tarafından öldürülen ve işkence gören köylülerin olduğunu belirtti. Tanıklar, köylülerin aç ve susuz bırakıldığını, bazılarının ise sorgulama gerekçesiyle götürüldüğünü ifade etti. Arakan Ordusu'na destek işaretleri olan erkeklere kötü muamele yapıldığı ve dövmelerinin bulunduğu kısmının kesilerek ateşe verildiği de tanıklar tarafından aktarıldı. Myanmar askeri yönetimi ise bu iddiaları reddetti.

06.06.2024 17:41
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BBC, Myanmar ordusunun yaklaşık 3 gün boyunca Arakan eyaletindeki bir köy halkına işkence yaptığını öne sürdü.

Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) "Sittwe kentindeki Byine Phyu köyünde en az 50 kişinin ordu tarafından öldürüldüğü" iddiasına ilişkin görgü tanıkları, olay hakkında BBC'ye konuştu.

Güvenlik gerekçesiyle adları açıklanmayan görgü tanıkları, Byine Phyu köyüne yapılan bir baskın sırasında etnik silahlı isyancı gruplardan Arakan Ordusu üyelerini arama gerekçesiyle köye gelen cunta askerlerinin, köylülere işkence yaptığını ileri sürdü.

Görgü tanıkları, 1000'i aşkın hanenin bulunduğu köydekilerin, askerler tarafından 2 gün boyunca güneş altında aç ve susuz bekletildiğini, bazı köy sakinlerinin de sorgulama gerekçesiyle kamyonlarla götürüldüğünü söyledi.

Tanıklar, cunta ordusunun, Arakan Ordusu'na destek işaretleri içeren dövmeleri olan erkeklere kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Tanıklardan biri, cunta mensuplarının, bu erkeklerin derilerinin, dövmelerinin bulunduğu kısmını kesip petrol dökerek ateşe verdiğine şahit olduğunu dile getirdi.

Bir kadın da eşinin askeri araçla zorla götürüldüğünü ve çocuğunun kaybolduğunu kaydederek, "Eşim ve çocuğum, hayatta mı değil mi bilmiyorum." diye konuştu.

NUG, ordu tarafından Arakan eyaletindeki köye 29 Mayıs'ta yapılan baskında en az 50, Arakan Ordusu ise 76 sivilin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, dün, Arakan Ordusu'nun, "76 köylünün Sittwe kentindeki Byine Phyu köyünde ordu tarafından öldürüldüğü" iddiasının doğru olmadığını söylemişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, Byine Phyu köyünde kum torbasıyla oluşturulmuş sığınaklar tespit edilmesi üzerine askerlerin "güvenlik önlemleri" almak için köyde bulunduğunu açıklamış, işkence iddialarını da reddetmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar Ordusu Arakan Eyaletindeki Köylülere İşkence Yaptı - Son Dakika

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