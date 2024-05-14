Myanmar Ordusu Sagaing Bölgesinde 33 Sivili Öldürdü

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Özerklik talep eden silahlı azınlık grupları ile silahlı kuvvetler arasındaki çatışmaların sürdüğü Myanmar'da ordunun Sagaing bölgesine bağlı bir köyde 33 sivili öldürdüğü ileri sürüldü.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı yerel bir yönetici, Myanmar ordusunun 11 Mayıs'ta Sagaing bölgesinin Myinmu kasabasına bağlı Let Htoke Taw köyüne baskın düzenlediğini, 17 yaşında bir çocuk ve 2 yaşlının da aralarında bulunduğu 33 sivili öldürdüğünü iddia etti.

Yönetici, ordunun baskın yaptığı köyden kaçmayı başardığını aktararak, 11 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Ordu ile ilişkili silahlı yaklaşık 200 kişilik bir milis grubun, 11 Mayıs sabahı köye girdiğini belirten yönetici, milislerin, orduya karşı savaşan Halkın Savunma Gücü isimli silahlı grubun üyelerini aradığını söyledi.

Let Htoke Taw köyü sakinlerinden bir kişi ise askerlerin saat 05.00 sularında köye girip ateş açtığını ve panik halindeki insanların kaçmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ailesi ve kaçamayan diğer köylülerle bir tapınağa sığındıklarını ifade eden 32 yaşındaki köylü, yaklaşık 100 kişinin burada askerlerce yakalandığını kaydetti.

"Askerler, 30'un üzerinde köylüyü sorguladı"

Köylü, kendisi dahil 30'dan fazla kişinin tapınağın önüne çıkarıldığını belirterek, askerlerin köylülere yerel direnişçi liderin kim olduğuna dair sorular sorduklarını ifade etti.

Askerlerin önce fiziksel şiddet uyguladığını anlatan köylü, daha sonra birer birer ön sıradaki kişileri vurduklarını ve sonrasında tapınağın önüne çıkarılan herkese ateş açıldığını söyledi.

"Yarım saat ölü taklidi yaptım"

Köylü, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan bir kişinin kendisinin üzerine düştüğünü ve bu şekilde kurtulduğunu belirterek, "Bir komutan, askerlerine, kurbanlar ölene dek ateş etmesini emretti." dedi.

Askerlerin açtığı ateşte tapınağın önünde 24 kişinin, köyün çeşitli noktalarında da 9 kişinin öldürüldüğünü iddia eden köylü, kendisinin koltuk altından yaralandığını ve yarım saat ölü taklidi yaptığını aktardı.

Yaklaşık 200 ev yakıldı

Askerlerin saat 07.00'de köyü terk ettiğini belirten köylü, öldürülen 5 kişinin de cesedini yaktıklarını söyledi.

Hem köylü hem de yönetici, askerlerin 170 ila 200 evi yaktığını ifade ederek, köydeki su kuyusunun da yıkıldığını kaydetti.

Öte yandan, Halkın Savunma Gücü silahlı grubunun, Associated Press'e gönderdiği fotoğraflarda, ordu tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişilerin cesetlerinin defnedilmeden önce yan yana dizildiği görülüyor.

Mandalay şehrine 70 kilometre uzaklıktaki Let Htoke Taw köyü, daha önce de askerlerin hedefi olmuştu. Geçen sene söz konusu köyde 545 ev ateşe verilmişti.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.