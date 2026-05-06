Myanmar ve Çin'den Stratejik İşbirliği Vurgusu

06.05.2026 03:20
Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, Çin ile ilişkilerin derinleştirileceğini ve işbirliğinin süreceğini belirtti.

NEPİDO, 26 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın yeni Devlet Başkanı Min Aung Hlaing cumartesi günü Myanmar'ın başkenti Nepido'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Hlaing, Myanmar'ın, Çin ile ilişkisini her zaman en önemli ikili ilişki olarak değerlendirdiğini kaydederek, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Çin'in önerdiği dört küresel inisiyatifi takdir edip aktif şekilde desteklediklerini söyledi.

Myanmar'daki yeni yönetimin Çin ile üst düzey temasları güçlendirmeyi, Myanmar-Çin Ekonomik Koridoru inşasını hızlandırmayı ve sınır hattında barış ile istikrarı korumak adına işbirliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Hlaing, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Myanmar sınırları içinde Çin'in çıkarlarına zarar verecek hiçbir faaliyete asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Hlaing, çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığına yönelik mücadelenin yoğunlaştırılarak sürdürüleceğini ve ülkedeki Çinli personel, kurum ve projelerin güvenliğinin sağlanması için somut önlemler alınacağını kaydetti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang ise, Çin'in Myanmar'a yönelik politikasının değişmediğini vurgulayarak Myanmar'ın ulusal koşullarına uygun ve halkı tarafından desteklenen bir kalkınma yolunu izlemesini, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, ayrıca ulusal barış, uzlaşma ve toplumsal uyumu sağlamasını kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Ortak geleceğe sahip Çin-Myanmar toplumunun inşasının her iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu ve her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Wang, tarafların bu yönde kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığının kökünü kararlı şekilde kazımak için Myanmar ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Wang, Myanmar'ın daha fazla diyalog ve işbirliği mekanizmasına katılmasını ve ASEAN'la ilişkilerini geliştirmesini destekleyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

